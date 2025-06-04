Gráficos da Xe Currency: SVC para CUC

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos taxas do mercado de médio porte
Gráfico de SVC para CUC

De Colón salvadorenho a Peso conversível cubano

1 SVC = 0 CUC

4 de set. de 2025, 17:40 UTC - 4 de set. de 2025, 17:40 UTC
SVC/CUC fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Informações sobre as moedas

svc

SVC - Colón salvadorenho

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Colón salvadorenho é de SVC para USD. O código de moeda para Salvadoran Colones é SVC. O símbolo da moeda é $.

cuc

CUC - Peso conversível cubano

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Peso conversível cubano é de CUC para USD. O código de moeda para Cuban Convertible Pesos é CUC. O símbolo da moeda é $.

