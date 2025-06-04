Gráficos da Xe Currency: NZD para UAH

Gráfico de NZD para UAH

De Dólar neozelandês a Hryvna ucraniano

1 NZD = 0 UAH

3 de set. de 2025, 21:48 UTC - 3 de set. de 2025, 21:48 UTC
NZD/UAH fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Informações sobre as moedas

nzd

NZD - Dólar neozelandês

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Dólar neozelandês é de NZD para USD. O código de moeda para Dólares neozelandeses é NZD. O símbolo da moeda é $.

uah

UAH - Hryvna ucraniano

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Hryvna ucraniano é de UAH para USD. O código de moeda para Ukrainian Hryvni é UAH. O símbolo da moeda é ₴.

Taxas de moeda em tempo real

MoedaTaxaAlterar
EUR / USD1,16605
GBP / EUR1,15283
USD / JPY148,071
GBP / USD1,34426
USD / CHF0,803828
USD / CAD1,37927
EUR / JPY172,657
AUD / USD0,654125

Taxas do Banco Central

MoedaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

