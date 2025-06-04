Gráficos da Xe Currency: CHF para LRD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos taxas do mercado de médio porte
Gráfico de CHF para LRD

De Franco suíço a Dólar liberiano

1 CHF = 0 LRD

31 de ago. de 2025, 13:43 UTC - 31 de ago. de 2025, 13:43 UTC
CHF/LRD fechar: 0 Baixo: 0 Alta: 0

Pares Dólar dos EUA (USD) mais procurados

Informações sobre as moedas

chf

CHF - Franco suíço

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Franco suíço é de CHF para USD. O código de moeda para Francos suíços é CHF. O símbolo da moeda é CHF.

lrd

LRD - Dólar liberiano

Nosso ranking de moedas mostra que a taxa de câmbio mais procurada para Dólar liberiano é de LRD para USD. O código de moeda para Liberian Dollars é LRD. O símbolo da moeda é $.

Taxas de moeda em tempo real

MoedaTaxaAlterar
EUR / USD1,16827
GBP / EUR1,15123
USD / JPY147,608
GBP / USD1,34495
USD / CHF0,808530
USD / CAD1,37929
EUR / JPY172,446
AUD / USD0,651465

Taxas do Banco Central

MoedaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

