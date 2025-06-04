Compare a taxa de câmbio de Resona Bank JPY com GBP
Está pensando em usar o Resona Bank para sua transferência de JPY para GBP? Compare as taxas de câmbio e tarifas do Resona Bank para descobrir suas potenciais economias com o Xe.
|Fornecedor
|Taxa de câmbio
|Taxa de transferência
|Destinatário recebe
De momento não temos dados para esta moeda.
Sobre Resona Bank
Fundado em 2003 em Tóquio a partir da reorganização de bancos históricos, o Resona Bank é um importante banco japonês de varejo e comercial, pertencente ao Resona Group. Oferece serviços bancários diários, financiamento imobiliário, financiamento para PMEs, gestão de caixa e serviços patrimoniais. Uma abordagem focada em relacionamento, franquias regionais e aplicativos modernos apoiam famílias e empresas locais.
Qual é a velocidade de uma transferência de Resona Bank JPY para GBP?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com Resona Bank de Japão para Reino Unido variam de acordo com o método de pagamento e o tempo de transação. Normalmente, transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique os horários limite do Resona Bank para evitar atrasos.
Quais são as taxas de transferência de Resona Bank para ?
Os custos de transferências internacionais de dinheiro do Resona Bank de JPY para GBP dependem de fatores como o valor da transferência. Normalmente, transferências maiores têm taxas mais baixas e melhores taxas de câmbio. Consulte a tabela de comparação para comparar as taxas do Resona Bank com as do Xe.
Por que transferir com o Xe em vez de bancos tradicionais?
Melhores taxas
Oferecemos consistentemente taxas imbatíveis para os bancos, garantindo o melhor custo-benefício. Compare-nos com o seu banco para ver a diferença.
Taxas mais baixas
Cobramos menos, para que você economize mais. Além disso, sempre exibimos todas as taxas antes de você confirmar sua transferência, para que você saiba exatamente o que está pagando.
Transferências mais rápidas
A maioria das transferências é concluída no mesmo dia. Sabemos a importância de que seu dinheiro seja entregue com rapidez e confiabilidade.
Suporte de transferência global especializado 24 horas por dia, 5 dias por semana da Xe
Transfira mais com os limites de envio on-line mais altos do Xe
Oferecemos limites de transferência online mais altos do que os de bancos tradicionais, permitindo que você envie mais em uma única transferência. Diga adeus à divisão de valores maiores e desfrute de uma maneira mais simples e eficiente de transferir seu dinheiro.
A Xe é tem a confiança de milhões de pessoas em todo o mundo
Perguntas frequentes
A taxa de câmbio oferecida pelo Resona Bank para converter Iene japonês (JPY) para Libra esterlina (GBP) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Libra esterlina do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do Resona Bank se compara à do Xe e de outros provedores.
O Resona Bank pode cobrar uma taxa de transferência fixa, uma taxa percentual ou ambas, dependendo do seu método de transferência e do destino. Essas taxas — juntamente com a taxa de câmbio — afetam o valor recebido pelo destinatário. Nossa ferramenta detalha os valores para que você possa comparar o custo total com outras opções, como o Xe.
Transferências de Iene japonês para Libra esterlina com Resona Bank geralmente levam de 1 a 5 dias úteis. O prazo depende dos horários limite, feriados, do país de destino e do tempo de processamento do banco destinatário. A Xe oferece entrega no mesmo dia para a maioria das transferências.
Resona Bank pode ter limites diários ou por transferência para transferências internacionais. Você também pode precisar ir a uma agência para valores maiores. O Xe suporta limites maiores para envios online, oferecendo flexibilidade e conveniência ao transferir valores maiores internacionalmente.
Muitos provedores, incluindo o Resona Bank, podem atualizar suas taxas de câmbio com base nas condições de mercado. No entanto, as taxas podem ser definidas uma vez por dia ou ajustadas com menos frequência do que as de serviços de câmbio dedicados. O Xe atualiza as taxas em tempo real, dando a você maior controle sobre quando enviar.