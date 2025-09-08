Compare a taxa de câmbio de ING Germany EUR com CNY

ING Alemanha (ING-DiBa) Fundado em 1965 e com sede em Frankfurt, o ING Alemanha é o maior banco direto do país. Atende clientes de varejo em todo o país com contas correntes online, cartões, empréstimos ao consumidor, hipotecas, poupança e investimentos, além de corretagem — tudo isso via web e dispositivos móveis, sem a necessidade de uma rede de agências tradicional. Integração digital eficiente e preços acessíveis ao cliente sustentam sua forte posição de mercado.