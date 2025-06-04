De SWIFT-code van SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT) is
SMCTFR2A XXX
Banknaam
SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT)
Stad
MARSEILLE
Adres
75 RUE PARADIS, MARSEILLE, BOUCHES-DU-RHONE, 13006
Land
FRANCE
SWIFT-code wordt regelmatig geverifieerd en bijgewerkt
Wanneer moet ik SMCTFR2AXXX gebruiken?
SWIFT-codes worden gebruikt om ervoor te zorgen dat uw geld op de juiste plaats terechtkomt bij het verzenden of ontvangen van geld over de grens. Gebruik SMCTFR2AXXX wanneer u geld wilt overmaken naar SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT) op het hierboven vermelde adres, in de stad en in het land. Controleer altijd of de SWIFT-code die u gebruikt, van de ontvangende bank is.
SMCTFR2AXXX afbreken
SWIFT/BIC-codes bestaan uit 8 tot 11 letters en cijfers en worden gebruikt om een specifieke bank en vestiging wereldwijd te identificeren.
Bankcode (SMCT): Deze 4 letters staan voor SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT)
Landcode (FR): Deze 2 letters geven aan dat het land van de bank France is.
Locatiecode (2A): Deze 2 tekens geven de locatie van het hoofdkantoor van de bank aan.
Filiaalcode (XXX): Deze 3 cijfers geven een specifieke vestiging aan. BIC-codes die eindigen op 'XXX' verwijzen naar het hoofdkantoor van de bank.
SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT)
|SWIFT-code
|SMCTFR2AXXX
|SWIFT-code (8 tekens)
|SMCTFR2A
|Filiaalcode
|XXX
|Banknaam
|SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT)
|Filiaalnaam
|SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT)
|Adres
|75 RUE PARADIS
|Stad
|MARSEILLE
|Land
|France
SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT) codegegevens
Correcte SWIFT-codes zijn cruciaal om problemen of vertragingen bij uw overboekingen te voorkomen. Voordat u de SWIFT-code gebruikt, moet u het volgende doen:
Controleer de bank: Controleer of de banknaam overeenkomt met de bank van de ontvanger.
Controleer de branchnaam: Als u een SWIFT-code gebruikt die specifiek is voor een filiaal, zorg er dan voor dat dit filiaal overeenkomt met het filiaal van de ontvanger.
Bevestig het land: Banken hebben vestigingen over de hele wereld. Controleer of de SWIFT-code overeenkomt met het land van de ontvangende bank.
Veelgestelde vragen over SMCTFR2AXXX
Een SWIFT-code is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt om banken en financiële instellingen wereldwijd te herkennen voor internationale geldtransfers. SWIFT staat voor Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Deze codes zorgen ervoor dat betalingen naar de juiste bank en het juiste land worden doorgestuurd. Een typische SWIFT-code bestaat uit 8 of 11 tekens en bevat informatie over de bank, het land, de locatie en soms een specifiek filiaal.
Niet altijd. Sommige banken gebruiken één SWIFT-code (meestal de hoofdkantoorcode die eindigt op XXX) voor alle vestigingen. Andere banken kennen unieke SWIFT-codes toe aan individuele vestigingen, vaak met specifieke laatste drie tekens. Als de ontvanger een vestigingsspecifieke code opgeeft, is het raadzaam deze te gebruiken. Dit kan de verwerking versnellen of ervoor zorgen dat de betaling sneller op de juiste locatie aankomt.
Gebruik SMCTFR2AXXX bij het verzenden of ontvangen van internationale overschrijvingen naar SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT) in de hierboven vermelde stad en op het hierboven vermelde adres. Deze code identificeert de bank en het filiaal van de ontvanger, met name bij grensoverschrijdende overschrijvingen via het SWIFT-netwerk. Voor sommige landen en betaalmethoden is mogelijk geen SWIFT-code vereist, dus neem altijd contact op met de ontvanger of bank voordat u de overschrijving uitvoert.
De SWIFT/BIC-code SMCTFR2AXXX wordt gebruikt voor internationale overboekingen naar SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT). Hier is een uitleg van wat elk deel van de code betekent:
SMCT – Dit is de bankcode, die staat voor SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT)
FR – Dit is de landcode, die aangeeft dat de bank is gevestigd in France
2A – Dit is de locatiecode, die verwijst naar het hoofdkantoor van de bank
XXX – Dit is de filiaalcode; als deze wordt weergegeven als 'XXX', verwijst dit naar het hoofdkantoor of de hoofdvestiging
Ja, SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT) kan meerdere filialen hebben. Elk filiaal kan verschillende regio's bedienen, verschillende diensten aanbieden en – als het gaat om internationale overschrijvingen – sommige zelfs verschillende SWIFT-codes gebruiken. Het is belangrijk om het specifieke filiaal te vermelden waar uw rekening wordt aangehouden wanneer u betalingsinstructies geeft.
Als u de verkeerde SWIFT-code gebruikt, kan uw betaling worden vertraagd, verkeerd worden gerouteerd of zelfs worden geweigerd door de ontvangende bank. In sommige gevallen kan het geld worden teruggestuurd naar de afzender en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Controleer altijd of de SWIFT-code overeenkomt met de code van uw filiaal of de officiële code van het hoofdkantoor. Neem bij twijfel contact op met SOCIETE GENERALE (FORMERLY SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT) voordat u de overboeking uitvoert.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.