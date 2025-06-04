Zoek naar de SWIFT-code van uw bank
Gebruik onze SWIFT-zoekfunctie om de SWIFT-/BIC-code van uw bank te vinden, of kies snel uit de populaire banken die hieronder staan vermeld.
Vind een SWIFT-code
Kies uit deze populaire banken om te beginnen:
Wat is een SWIFT/BIC-code?
Een SWIFT-code, ook wel BIC genoemd, is een internationale bankidentificatiecode die ervoor zorgt dat uw geld op de juiste bestemming terechtkomt bij het verzenden of ontvangen van geld over de grens. Banken weten precies welke financiële instelling bij de overboeking betrokken is, wat bijdraagt aan een veilige en accurate levering van internationale betalingen.
Waarom heb ik een SWIFT/BIC-code nodig?
Meestal hebt u een SWIFT-/BIC-code nodig bij het verzenden of ontvangen van internationale overschrijvingen, omdat deze helpt bij het identificeren van de juiste financiële instelling en het veilig versturen van de betaling. Niet alle internationale overschrijvingen vereisen echter een SWIFT-/BIC-code. Sommige landen of betaalmethoden gebruiken alternatieven zoals IBAN's, bankcodes of nationale clearingcodes.
Heeft mijn bank meer dan één SWIFT-code?
Veel banken hebben meerdere SWIFT-codes, vooral grote banken met vestigingen in verschillende steden. Sommige banken gebruiken één wereldwijde SWIFT-code, terwijl andere unieke codes toewijzen aan specifieke vestigingen om internationale betalingen nauwkeuriger te kunnen verwerken.
Veelgestelde vragen
Een SWIFT-code wordt gebruikt om een specifieke bank of financiële instelling te identificeren bij het verzenden of ontvangen van geld over de grens. De code fungeert als een internationaal adres voor uw bank en helpt uw overschrijving veilig en nauwkeurig door het wereldwijde banksysteem te leiden. Hoewel niet elke overschrijvingsmethode of elk land een SWIFT-code vereist, is deze vaak nodig bij traditionele bankoverschrijvingen. Het opgeven van de juiste SWIFT-code verkleint het risico op vertragingen, afwijzingen of verkeerd gerouteerde betalingen.
Het hangt van de bank af. Sommige banken gebruiken één wereldwijde SWIFT-code voor alle vestigingen, terwijl andere unieke codes toekennen aan specifieke vestigingen of afdelingen, met name in grote steden of voor zakelijke rekeningen. Als uw vestiging een eigen SWIFT-code heeft, kunt u deze het beste gebruiken, omdat dit de verwerking kan versnellen en de nauwkeurigheid van de tracking kan verbeteren. Zo niet, dan is de SWIFT-code van het hoofdkantoor van de bank meestal een betrouwbaar alternatief.
U kunt de SWIFT-code van uw filiaal op verschillende manieren vinden:
Zoektools zoals die op deze pagina
Online bankingplatforms, waar u doorgaans internationale overboekingsgegevens kunt vinden
Bankafschriften of officiële correspondentie
Klantenservice bij uw filiaal of via de centrale helpdesk van de bank. Als uw filiaal geen unieke SWIFT-code heeft, kan uw bank u instrueren om een algemene code of hoofdkantoorcode te gebruiken.
Het gebruik van een verkeerde SWIFT-code kan leiden tot vertragingen, afwijzingen of, in sommige gevallen, het overmaken van geld naar de verkeerde financiële instelling. Als de betaling wordt afgewezen, kan deze worden teruggestuurd naar de afzender, vaak met extra kosten. Als het geld bij de verkeerde bank terechtkomt, kan het ophalen ervan tijdrovend zijn en kunnen er incassokosten in rekening worden gebracht. Controleer altijd de SWIFT-code bij uw bank of de ontvanger voordat u een overboeking bevestigt, vooral bij grote of urgente betalingen.
Een standaard SWIFT-code is 8 of 11 tekens lang en volgt de volgende structuur:
Bankcode (4 letters): Identificeert de bank
Landcode (2 letters): Geeft het land aan waar de bank is gevestigd
Locatiecode (2 tekens): Geeft de stad of regio aan
Filiaalcode (3 tekens, optioneel): Identificeert een specifiek filiaal
Als de code slechts 8 tekens lang is, verwijst deze doorgaans naar het hoofdkantoor van de bank.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.