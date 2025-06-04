Het gebruik van een verkeerde SWIFT-code kan leiden tot vertragingen, afwijzingen of, in sommige gevallen, het overmaken van geld naar de verkeerde financiële instelling. Als de betaling wordt afgewezen, kan deze worden teruggestuurd naar de afzender, vaak met extra kosten. Als het geld bij de verkeerde bank terechtkomt, kan het ophalen ervan tijdrovend zijn en kunnen er incassokosten in rekening worden gebracht. Controleer altijd de SWIFT-code bij uw bank of de ontvanger voordat u een overboeking bevestigt, vooral bij grote of urgente betalingen.