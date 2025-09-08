Vergelijk de wisselkoers van Nykredit Bank DKK met USD

Nykredit Bank, met hoofdkantoor in Kopenhagen, is de banktak van Nykredit, de toonaangevende Deense hypotheekinstelling met coöperatief eigendom. De bank vult hypotheekactiviteiten aan met deposito's, betalingen, creditcards, consumptief krediet, vermogensbeheer en zakelijke oplossingen voor vastgoedgerelateerde klanten en het midden- en kleinbedrijf. Een hub-and-advisor-model, sterke expertise op het gebied van gedekte obligaties en robuuste digitale kanalen ondersteunen huiseigenaren, woningcorporaties en bedrijven in het hele land.