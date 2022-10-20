CRC から CNH のチャート
Chinese Yuan Renminbi Offshore から コスタリカコロン
1 CRC = 0 CNH
2024年7月5日 10:01 UTC - 2024年7月5日 10:01 UTC
CRC/CNH 閉じる: 0 安: 0 高値: 0
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
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