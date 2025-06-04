Ricerca del numero di instradamento ABA

No. I numeri di instradamento sono validi solo per i pagamenti negli Stati Uniti. Per i bonifici internazionali di solito è necessario il codice SWIFT o BIC della banca ricevente e, in molti paesi, un IBAN o un formato di conto locale. Se devi inviare denaro all'estero, confronta le tue opzioni e usa Xe per vedere il prezzo totale in anticipo, ottenere una stima chiara della consegna e monitorare il tuo trasferimento.