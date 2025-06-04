Ricerca del numero di instradamento ABA
Cerca e verifica i numeri di instradamento delle banche statunitensi (ABA) per ACH, bonifici e assegni. Cerca per banca o incolla un codice di 9 cifre per controllare i dettagli del numero di routing prima dell'invio.
Che cos'è un numero di routing?
Un numero di instradamento è un codice di 9 cifre che identifica una banca o un'unione di credito statunitense. Chiamato anche numero ABA o numero di transito di instradamento (RTN), indirizza i trasferimenti ACH, i pagamenti tramite bonifico nazionale e l'elaborazione degli assegni all'istituto e alla posizione giusti. Utilizzare sempre il numero di routing corretto per evitare ritardi nei trasferimenti.
Formato del numero di ciclo
Ogni numero di instradamento degli Stati Uniti (ABA/RTN) è composto da 9 cifre:
Regione / Distretto federale (AAAA): Identifica il distretto federale e l'area di elaborazione della banca.
Identificativo dell'istituto ABA (BBBB): Identifica la banca specifica in tale distretto, come un ID banca.
Cifra di controllo (C): Una cifra finale di "controllo matematico" che aiuta a rilevare errori di battitura o voci errate.
Esempio di numero di routing
Dov'è il numero di instradamento su un assegno?
Puoi trovare il tuo numero di instradamento in basso a sinistra dell'assegno. Sono le prime nove cifre della riga di numeri in basso, seguite dal numero del tuo conto e poi dal numero dell'assegno.
Totale
0,00 USD
Hai bisogno di inviare denaro all'estero?
I trasferimenti internazionali di denaro con le banche tradizionali possono essere costosi a causa dei tassi deboli e delle commissioni extra. Xe ti aiuta a risparmiare con tariffe competitive e commissioni basse e trasparenti. Invia denaro in 190+ paesi in 130+ valute, visualizza in anticipo il prezzo totale, ottieni una stima affidabile della consegna e monitora il tuo trasferimento dall'inizio alla fine.
Trova il numero di routing per la tua banca
Fai clic sulla tua banca per visualizzare i numeri di instradamento statunitensi corretti per ACH, bonifico e assegni, con i dettagli per stato e tipo di conto. Non vedi il tuo? Visita la ricerca per banca per sfogliare un elenco esteso.
Come trovare il tuo numero di routing online
Ecco alcuni semplici modi per trovarlo senza chiamare la tua banca:
Su questa pagina: Usa la nostra ricerca del numero di instradamento o seleziona il logo della tua banca per vedere i numeri ACH, bonifico e assegno.
Servizi bancari online: Accedi e apri i dettagli dell'account. Il tuo numero di routing viene visualizzato accanto al tuo numero di conto.
Dichiarazioni elettroniche e immagini di controllo: Cerca le prime nove cifre in basso a sinistra.
Elenco della Federal Reserve: Cerca la tua banca nell'elenco Fedwire.
Scegliere il numero di routing corretto
Le banche utilizzano spesso numeri di instradamento diversi per ACH, bonifici e assegni. Il numero stampato sui tuoi assegni potrebbe non essere quello di cui hai bisogno per un trasferimento ACH o un addebito diretto. Se non sei sicuro, conferma con la tua banca o utilizza la nostra ricerca del numero di routing per trovare il numero giusto. L'utilizzo del numero sbagliato può causare ritardi o resi.
Numero di instradamento vs numero di conto
Questi numeri lavorano insieme ma svolgono lavori diversi. Il tuo numero di routing è un codice di 9 cifre che identifica la tua banca e instrada pagamenti ACH, bonifici nazionali e assegni. Il tuo numero di conto è un codice di 8-12 cifre per il tuo conto individuale. Troverai entrambi su un assegno cartaceo: il numero di instradamento viene prima in basso a sinistra, seguito dal numero di conto.
A cosa servono i numeri di routing?
I numeri di instradamento sono spesso utilizzati per pagamenti o transazioni per:
Impostazione del deposito diretto o del pagamento automatico delle bollette (ACH)
Ricevere stipendio, pensione, rimborsi fiscali o benefici
Invio o ricezione di un bonifico bancario nazionale
Collegamento del conto bancario alle buste paga o alle app di pagamento
Deposito di assegni o elaborazione di assegni elettronici
Non sai quale numero usare? Utilizza la nostra ricerca del numero di routing.
Numeri di instradamento vs codici SWIFT/BIC vs IBAN
Per i pagamenti, i dettagli necessari dipendono da dove vanno i soldi.
Numeri di routing (solo Stati Uniti)
Un codice a 9 cifre per le banche statunitensi che instrada i pagamenti, inclusi depositi diretti, bonifici e assegni in modo sicuro.
Codici SWIFT/BIC (internazionali)
Un codice di 8-11 caratteri per i non statunitensi banche che indirizzano i pagamenti internazionali nel posto giusto in modo sicuro.
IBAN (numero di conto internazionale)
Un numero di conto specifico per un paese utilizzato al di fuori degli Stati Uniti per indirizzare i pagamenti al conto corretto all'estero.
Domande frequenti sul numero di routing
Un numero di routing, chiamato anche numero ABA o numero di transito di routing, è un codice di 9 cifre che identifica una banca o un'unione di credito statunitense per i trasferimenti ACH, i bonifici bancari nazionali e l'elaborazione degli assegni. Funziona con il tuo numero di conto per assicurarti che il denaro venga inviato alla banca giusta e al conto giusto. I numeri di routing vengono utilizzati solo per i pagamenti negli Stati Uniti.
Utilizza il numero di routing ACH per il deposito diretto, la busta paga e il pagamento automatico delle bollette. Utilizzare il numero di instradamento per i bonifici nazionali. Per gli assegni cartacei, utilizzare il numero di ciclo stampato sugli assegni. Alcune banche pubblicano numeri diversi in base allo stato o al tipo di conto. Se non sei sicuro, conferma nell'online banking o utilizza la nostra ricerca del numero di routing per scegliere il numero corretto prima di inviare.
Accedi all'online banking o al mobile banking e apri Dettagli conto per visualizzare il numero di routing per quel conto. Molte banche elencano i numeri di instradamento per stato o tipo di conto sui loro siti web. Puoi anche utilizzare la nostra ricerca del numero di instradamento per cercare per nome della banca o controllare i tuoi estratti conto elettronici e controllare le immagini. Se vengono visualizzate meno di nove cifre, è possibile che manchi uno zero iniziale.
Un numero di routing statunitense valido è composto da nove cifre e supera un test di checksum. Inserisci il codice a 9 cifre nella nostra ricerca del numero di routing per controllare i numeri di routing e confermare il nome e la posizione della banca. Assicurati che il tipo di numero corrisponda al tuo tipo di pagamento, ad esempio ACH vs bonifico. Se la banca indicata non corrisponde alle tue aspettative, contatta la tua banca prima di inviare denaro.
No. I numeri di instradamento sono validi solo per i pagamenti negli Stati Uniti. Per i bonifici internazionali di solito è necessario il codice SWIFT o BIC della banca ricevente e, in molti paesi, un IBAN o un formato di conto locale. Se devi inviare denaro all'estero, confronta le tue opzioni e usa Xe per vedere il prezzo totale in anticipo, ottenere una stima chiara della consegna e monitorare il tuo trasferimento.
Le grandi banche hanno spesso numeri di instradamento diversi in base allo stato, al tipo di pagamento o a causa di fusioni. Scegli il numero che corrisponde al tuo account e al tipo di pagamento. Se la tua banca ti informa di una modifica, aggiorna i depositi diretti, le buste paga e i pagamenti delle bollette per evitare ritardi o resi. In caso di dubbio, verifica nell'online banking o con la nostra ricerca del numero di routing.
Disconoscimento
I numeri di routing, i nomi delle banche, gli indirizzi e altri dettagli mostrati qui sono forniti solo a scopo informativo generale. Sebbene lavoriamo per mantenere questa pagina accurata, Xe non garantisce che le informazioni siano complete, aggiornate o prive di errori. Gli istituti finanziari possono modificare i propri dati senza preavviso.
Xe non rilascia alcuna dichiarazione in merito allo status giuridico, alla licenza o all'integrità operativa di qualsiasi banca o intermediario elencato. L'inclusione non costituisce approvazione o verifica.
Qualsiasi trasferimento o decisione presa sulla base di queste informazioni è a proprio rischio. Xe non è responsabile per eventuali perdite, ritardi o danni derivanti dall'affidamento sui dati o dai rapporti con terze parti qui citate.
Conferma sempre tutti i dettagli direttamente con l'istituto finanziario pertinente prima di avviare una transazione.
Questa esclusione di responsabilità è fornita solo in inglese. Alcune parti di questa pagina possono essere visualizzate in altre lingue, ma la dichiarazione di non responsabilità legale rimane in inglese per preservarne l'accuratezza e l'intento.