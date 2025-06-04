Che cos'è un numero di routing?
Un numero di instradamento è un codice di 9 cifre che identifica una banca o un'unione di credito statunitense. Chiamato anche numero ABA o numero di transito di instradamento (RTN), indirizza i trasferimenti ACH, i pagamenti tramite bonifico nazionale e l'elaborazione degli assegni all'istituto e alla posizione giusti. Utilizzare sempre il numero di routing corretto per evitare ritardi nei trasferimenti.
Formato del numero di ciclo
Ogni numero di instradamento degli Stati Uniti (ABA/RTN) è composto da 9 cifre:
Regione / Distretto federale (AAAA): Identifica il distretto federale e l'area di elaborazione della banca.
Identificativo dell'istituto ABA (BBBB): Identifica la banca specifica in tale distretto, come un ID banca.
Cifra di controllo (C): Una cifra finale di "controllo matematico" che aiuta a rilevare errori di battitura o voci errate.
Esempio di numero di routing
Numero di instradamento vs numero di conto
Questi numeri lavorano insieme ma svolgono lavori diversi. Il tuo numero di routing è un codice di 9 cifre che identifica la tua banca e instrada pagamenti ACH, bonifici nazionali e assegni. Il tuo numero di conto è un codice di 8-12 cifre per il tuo conto individuale. Troverai entrambi su un assegno cartaceo: il numero di instradamento viene prima in basso a sinistra, seguito dal numero di conto.
Numeri di instradamento vs codici SWIFT/BIC vs IBAN
Per i pagamenti, i dettagli necessari dipendono da dove vanno i soldi.
Numeri di routing (solo Stati Uniti)
Un codice a 9 cifre per le banche statunitensi che instrada i pagamenti, inclusi depositi diretti, bonifici e assegni in modo sicuro.
Codici SWIFT/BIC (internazionali)
Un codice di 8-11 caratteri per i non statunitensi banche che indirizzano i pagamenti internazionali nel posto giusto in modo sicuro.
IBAN (numero di conto internazionale)
Un numero di conto specifico per un paese utilizzato al di fuori degli Stati Uniti per indirizzare i pagamenti al conto corretto all'estero.
FAQ
Un numero di instradamento (ABA) è un codice di nove cifre che identifica una banca o un'unione di credito statunitense per pagamenti nazionali come bonifici ACH e bonifici.
Non sempre. Alcune banche utilizzano un numero di instradamento per ACH e uno diverso per i bonifici nazionali. Utilizza il numero specificato dalla tua banca per il tuo tipo di pagamento.
No. I numeri di instradamento si riferiscono ai pagamenti nazionali negli Stati Uniti. Per i bonifici internazionali, utilizza un SWIFT/BIC e, se applicabile, un IBAN o un formato di conto locale.
I pagamenti possono essere restituiti o ritardati, soprattutto se non si rispettano gli orari limite giornalieri. Verificare sempre il numero corretto per ACH o bonifico prima di inviare.
