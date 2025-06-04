Trova il numero di routing della tua banca

Che cos'è un numero di routing?

Un numero di instradamento è un codice di 9 cifre che identifica una banca o un'unione di credito statunitense. Chiamato anche numero ABA o numero di transito di instradamento (RTN), indirizza i trasferimenti ACH, i pagamenti tramite bonifico nazionale e l'elaborazione degli assegni all'istituto e alla posizione giusti. Utilizzare sempre il numero di routing corretto per evitare ritardi nei trasferimenti.

Formato del numero di ciclo

Ogni numero di instradamento degli Stati Uniti (ABA/RTN) è composto da 9 cifre:

  • Regione / Distretto federale (AAAA): Identifica il distretto federale e l'area di elaborazione della banca.

  • Identificativo dell'istituto ABA (BBBB): Identifica la banca specifica in tale distretto, come un ID banca.

  • Cifra di controllo (C): Una cifra finale di "controllo matematico" che aiuta a rilevare errori di battitura o voci errate.

Esempio di numero di routing

AAAARegione/Distretto federale
BBBBIdentificatore dell'istituto ABA
CCifra di controllo
Numero di instradamento vs numero di conto

Questi numeri lavorano insieme ma svolgono lavori diversi. Il tuo numero di routing è un codice di 9 cifre che identifica la tua banca e instrada pagamenti ACH, bonifici nazionali e assegni. Il tuo numero di conto è un codice di 8-12 cifre per il tuo conto individuale. Troverai entrambi su un assegno cartaceo: il numero di instradamento viene prima in basso a sinistra, seguito dal numero di conto.

Numeri di instradamento vs codici SWIFT/BIC vs IBAN

Per i pagamenti, i dettagli necessari dipendono da dove vanno i soldi.

Numeri di routing (solo Stati Uniti)

Un codice a 9 cifre per le banche statunitensi che instrada i pagamenti, inclusi depositi diretti, bonifici e assegni in modo sicuro.

Codici SWIFT/BIC (internazionali)

Un codice di 8-11 caratteri per i non statunitensi banche che indirizzano i pagamenti internazionali nel posto giusto in modo sicuro.

Find your SWIFT code

IBAN (numero di conto internazionale)

Un numero di conto specifico per un paese utilizzato al di fuori degli Stati Uniti per indirizzare i pagamenti al conto corretto all'estero.

FAQ

Un numero di instradamento (ABA) è un codice di nove cifre che identifica una banca o un'unione di credito statunitense per pagamenti nazionali come bonifici ACH e bonifici.

Non sempre. Alcune banche utilizzano un numero di instradamento per ACH e uno diverso per i bonifici nazionali. Utilizza il numero specificato dalla tua banca per il tuo tipo di pagamento.

No. I numeri di instradamento si riferiscono ai pagamenti nazionali negli Stati Uniti. Per i bonifici internazionali, utilizza un SWIFT/BIC e, se applicabile, un IBAN o un formato di conto locale.

I pagamenti possono essere restituiti o ritardati, soprattutto se non si rispettano gli orari limite giornalieri. Verificare sempre il numero corretto per ACH o bonifico prima di inviare.

Disconoscimento

I numeri di routing, i nomi delle banche, gli indirizzi e altri dettagli mostrati qui sono forniti solo a scopo informativo generale. Sebbene lavoriamo per mantenere questa pagina accurata, Xe non garantisce che le informazioni siano complete, aggiornate o prive di errori. Gli istituti finanziari possono modificare i propri dati senza preavviso.

Xe non rilascia alcuna dichiarazione in merito allo status giuridico, alla licenza o all'integrità operativa di qualsiasi banca o intermediario elencato. L'inclusione non costituisce approvazione o verifica.

Qualsiasi trasferimento o decisione presa sulla base di queste informazioni è a proprio rischio. Xe non è responsabile per eventuali perdite, ritardi o danni derivanti dall'affidamento sui dati o dai rapporti con terze parti qui citate.

Conferma sempre tutti i dettagli direttamente con l'istituto finanziario pertinente prima di avviare una transazione.

Questa esclusione di responsabilità è fornita solo in inglese. Alcune parti di questa pagina possono essere visualizzate in altre lingue, ma la dichiarazione di non responsabilità legale rimane in inglese per preservarne l'accuratezza e l'intento.