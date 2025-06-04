I numeri di instradamento spesso non riescono a causa di una cifra digitata in modo errato, di una mancata corrispondenza del checksum, dell'utilizzo di un numero ACH quando è richiesto un numero di bonifico (o viceversa), di variazioni specifiche dello stato presso grandi banche, di modifiche relative alla fusione o di una formattazione semplice come spazi e trattini. Anche piccoli errori possono spingerti oltre gli orari limite giornalieri e aggiungere giorni a un trasferimento. L'utilizzo del numero di routing corretto previene resi, ritardi e fondi indirizzati in modo errato.