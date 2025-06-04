Validatore di numeri di instradamento
L'utilizzo del numero di routing corretto protegge il pagamento da ritardi, commissioni e fondi indirizzati in modo errato. Negli Stati Uniti, le banche possono utilizzare numeri di instradamento diversi per ACH e bonifici e alcune grandi banche utilizzano numeri specifici dello stato. Se inserisci quella sbagliata, il tuo trasferimento può essere rifiutato o registrato nella coda delle operazioni sbagliate.
Ogni numero di instradamento degli Stati Uniti (ABA/RTN) è composto da 9 cifre:
Regione / Distretto federale (AAAA): Identifica il distretto federale e l'area di elaborazione della banca.
Identificativo dell'istituto ABA (BBBB): Identifica la banca specifica in tale distretto, come un ID banca.
Cifra di controllo (C): Una cifra finale di "controllo matematico" che aiuta a rilevare errori di battitura o voci errate.
Le banche utilizzano spesso numeri di instradamento diversi per ACH, bonifici e assegni. Il numero stampato sui tuoi assegni potrebbe non essere quello di cui hai bisogno per un trasferimento ACH o un addebito diretto. Se non sei sicuro, conferma con la tua banca o utilizza la nostra ricerca del numero di routing per trovare il numero giusto. L'utilizzo del numero sbagliato può causare ritardi o resi.
I numeri di instradamento spesso non riescono a causa di una cifra digitata in modo errato, di una mancata corrispondenza del checksum, dell'utilizzo di un numero ACH quando è richiesto un numero di bonifico (o viceversa), di variazioni specifiche dello stato presso grandi banche, di modifiche relative alla fusione o di una formattazione semplice come spazi e trattini. Anche piccoli errori possono spingerti oltre gli orari limite giornalieri e aggiungere giorni a un trasferimento. L'utilizzo del numero di routing corretto previene resi, ritardi e fondi indirizzati in modo errato.
Numeri di instradamento vs codici SWIFT/BIC vs IBAN
Per i pagamenti, i dettagli necessari dipendono da dove vanno i soldi.
Numeri di routing (solo Stati Uniti)
Un codice a 9 cifre per le banche statunitensi che instrada i pagamenti, inclusi depositi diretti, bonifici e assegni in modo sicuro.
Codici SWIFT/BIC (internazionali)
Un codice di 8-11 caratteri per i non statunitensi banche che indirizzano i pagamenti internazionali nel posto giusto in modo sicuro.
IBAN (numero di conto internazionale)
Un numero di conto specifico per un paese utilizzato al di fuori degli Stati Uniti per indirizzare i pagamenti al conto corretto all'estero.
Domande frequenti sul validatore del numero di routing
Un numero di routing, chiamato anche numero di routing ABA, identifica una banca o un'unione di credito statunitense per i pagamenti nazionali. È composto da nove cifre ed è necessario, insieme al numero di conto, per elaborare i trasferimenti ACH e molti bonifici nazionali.
No. Un numero di instradamento identifica la banca; Un numero di conto identifica il tuo conto specifico presso quella banca. Di solito sono necessari entrambi per impostare un pagamento.
Alcuni istituti utilizzano un numero di instradamento per i bonifici ACH e un numero separato per i bonifici nazionali perché i pagamenti vengono elaborati su reti diverse. Usa sempre il numero specificato dalla tua banca per il tipo di pagamento.
Le grandi banche spesso assegnano numeri di instradamento specifici per stato o regione per instradare le transazioni ACH in modo efficiente. Controlla il numero nell'app o nell'estratto conto della tua banca in modo che corrisponda al tuo stato e al tipo di conto.
Cerca nell'app mobile della tua banca alla voce "Dettagli conto", sul tuo estratto conto bancario o su un assegno cartaceo (il numero di routing è costituito dalle prime nove cifre della riga MICR). Se la tua banca elenca numeri ACH e bonifici separati, scegli quello che corrisponde al tuo pagamento.
No. I numeri di instradamento si riferiscono ai pagamenti nazionali negli Stati Uniti. Per i bonifici internazionali, in genere si utilizza un SWIFT/BIC e, ove applicabile, un IBAN o un conto locale. Xe supporta le ricerche SWIFT/BIC e i pagamenti internazionali.
I pagamenti possono essere restituiti, ritardati oltre gli orari limite giornalieri o indirizzati in modo errato. L'utilizzo del numero di instradamento corretto ti aiuta a evitare resi, commissioni e ritardi nell'elaborazione.
Disconoscimento
I numeri di routing, i nomi delle banche, gli indirizzi e altri dettagli mostrati qui sono forniti solo a scopo informativo generale. Sebbene lavoriamo per mantenere questa pagina accurata, Xe non garantisce che le informazioni siano complete, aggiornate o prive di errori. Gli istituti finanziari possono modificare i propri dati senza preavviso.
Xe non rilascia alcuna dichiarazione in merito allo status giuridico, alla licenza o all'integrità operativa di qualsiasi banca o intermediario elencato. L'inclusione non costituisce approvazione o verifica.
Qualsiasi trasferimento o decisione presa sulla base di queste informazioni è a proprio rischio. Xe non è responsabile per eventuali perdite, ritardi o danni derivanti dall'affidamento sui dati o dai rapporti con terze parti qui citate.
Conferma sempre tutti i dettagli direttamente con l'istituto finanziario pertinente prima di avviare una transazione.
Questa esclusione di responsabilità è fornita solo in inglese. Alcune parti di questa pagina possono essere visualizzate in altre lingue, ma la dichiarazione di non responsabilità legale rimane in inglese per preservarne l'accuratezza e l'intento.