Validatore di numeri di instradamento

Incolla un numero di routing a 9 cifre per confermare che sia valido prima di inviare un pagamento.

Verifica numero di routing

 

Proteggi il tuo pagamento con precisione

L'utilizzo del numero di routing corretto protegge il pagamento da ritardi, commissioni e fondi indirizzati in modo errato. Negli Stati Uniti, le banche possono utilizzare numeri di instradamento diversi per ACH e bonifici e alcune grandi banche utilizzano numeri specifici dello stato. Se inserisci quella sbagliata, il tuo trasferimento può essere rifiutato o registrato nella coda delle operazioni sbagliate.

Formato del numero di ciclo

Ogni numero di instradamento degli Stati Uniti (ABA/RTN) è composto da 9 cifre:

  • Regione / Distretto federale (AAAA): Identifica il distretto federale e l'area di elaborazione della banca.

  • Identificativo dell'istituto ABA (BBBB): Identifica la banca specifica in tale distretto, come un ID banca.

  • Cifra di controllo (C): Una cifra finale di "controllo matematico" che aiuta a rilevare errori di battitura o voci errate.

Esempio di numero di routing

AAAARegione/Distretto federale
BBBBIdentificatore dell'istituto ABA
CCifra di controllo

Scegliere il numero di routing corretto

Le banche utilizzano spesso numeri di instradamento diversi per ACH, bonifici e assegni. Il numero stampato sui tuoi assegni potrebbe non essere quello di cui hai bisogno per un trasferimento ACH o un addebito diretto. Se non sei sicuro, conferma con la tua banca o utilizza la nostra ricerca del numero di routing per trovare il numero giusto. L'utilizzo del numero sbagliato può causare ritardi o resi.

Errori comuni

I numeri di instradamento spesso non riescono a causa di una cifra digitata in modo errato, di una mancata corrispondenza del checksum, dell'utilizzo di un numero ACH quando è richiesto un numero di bonifico (o viceversa), di variazioni specifiche dello stato presso grandi banche, di modifiche relative alla fusione o di una formattazione semplice come spazi e trattini. Anche piccoli errori possono spingerti oltre gli orari limite giornalieri e aggiungere giorni a un trasferimento. L'utilizzo del numero di routing corretto previene resi, ritardi e fondi indirizzati in modo errato.

10000 $
Come pagherai il tuo trasferimento
Tasso
0
Commissione di invio
0,00 USD
Metodo di consegna...

Totale

0,00 USD

Domande? Contattaci

Hai bisogno di inviare denaro all'estero?

I trasferimenti internazionali di denaro con le banche tradizionali possono essere costosi a causa dei tassi deboli e delle commissioni extra. Xe ti aiuta a risparmiare con tariffe competitive e commissioni basse e trasparenti. Invia denaro in 190+ paesi in 130+ valute, visualizza in anticipo il prezzo totale, ottieni una stima affidabile della consegna e monitora il tuo trasferimento dall'inizio alla fine.

Numeri di instradamento vs codici SWIFT/BIC vs IBAN

Per i pagamenti, i dettagli necessari dipendono da dove vanno i soldi.

Numeri di routing (solo Stati Uniti)

Un codice a 9 cifre per le banche statunitensi che instrada i pagamenti, inclusi depositi diretti, bonifici e assegni in modo sicuro.

Codici SWIFT/BIC (internazionali)

Un codice di 8-11 caratteri per i non statunitensi banche che indirizzano i pagamenti internazionali nel posto giusto in modo sicuro.

Find your SWIFT code

IBAN (numero di conto internazionale)

Un numero di conto specifico per un paese utilizzato al di fuori degli Stati Uniti per indirizzare i pagamenti al conto corretto all'estero.

Devi inviare denaro all'estero?

Invia ora

Domande frequenti sul validatore del numero di routing

Un numero di routing, chiamato anche numero di routing ABA, identifica una banca o un'unione di credito statunitense per i pagamenti nazionali. È composto da nove cifre ed è necessario, insieme al numero di conto, per elaborare i trasferimenti ACH e molti bonifici nazionali.

No. Un numero di instradamento identifica la banca; Un numero di conto identifica il tuo conto specifico presso quella banca. Di solito sono necessari entrambi per impostare un pagamento.

Alcuni istituti utilizzano un numero di instradamento per i bonifici ACH e un numero separato per i bonifici nazionali perché i pagamenti vengono elaborati su reti diverse. Usa sempre il numero specificato dalla tua banca per il tipo di pagamento.

Le grandi banche spesso assegnano numeri di instradamento specifici per stato o regione per instradare le transazioni ACH in modo efficiente. Controlla il numero nell'app o nell'estratto conto della tua banca in modo che corrisponda al tuo stato e al tipo di conto.

Cerca nell'app mobile della tua banca alla voce "Dettagli conto", sul tuo estratto conto bancario o su un assegno cartaceo (il numero di routing è costituito dalle prime nove cifre della riga MICR). Se la tua banca elenca numeri ACH e bonifici separati, scegli quello che corrisponde al tuo pagamento.

No. I numeri di instradamento si riferiscono ai pagamenti nazionali negli Stati Uniti. Per i bonifici internazionali, in genere si utilizza un SWIFT/BIC e, ove applicabile, un IBAN o un conto locale. Xe supporta le ricerche SWIFT/BIC e i pagamenti internazionali.

I pagamenti possono essere restituiti, ritardati oltre gli orari limite giornalieri o indirizzati in modo errato. L'utilizzo del numero di instradamento corretto ti aiuta a evitare resi, commissioni e ritardi nell'elaborazione.

Disconoscimento

I numeri di routing, i nomi delle banche, gli indirizzi e altri dettagli mostrati qui sono forniti solo a scopo informativo generale. Sebbene lavoriamo per mantenere questa pagina accurata, Xe non garantisce che le informazioni siano complete, aggiornate o prive di errori. Gli istituti finanziari possono modificare i propri dati senza preavviso.

Xe non rilascia alcuna dichiarazione in merito allo status giuridico, alla licenza o all'integrità operativa di qualsiasi banca o intermediario elencato. L'inclusione non costituisce approvazione o verifica.

Qualsiasi trasferimento o decisione presa sulla base di queste informazioni è a proprio rischio. Xe non è responsabile per eventuali perdite, ritardi o danni derivanti dall'affidamento sui dati o dai rapporti con terze parti qui citate.

Conferma sempre tutti i dettagli direttamente con l'istituto finanziario pertinente prima di avviare una transazione.

Questa esclusione di responsabilità è fornita solo in inglese. Alcune parti di questa pagina possono essere visualizzate in altre lingue, ma la dichiarazione di non responsabilità legale rimane in inglese per preservarne l'accuratezza e l'intento.