Graphiques de change Xe : TVD vers AWG
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique : TVD vers AWG
Dollar des Tuvalu vers Florin arubais ou néerlandais
1 TVD = 0 AWG
5 sept. 2025, 09:53 UTC - 5 sept. 2025, 09:53 UTC
TVD/AWG fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires
Informations sur les devises
TVD - Dollar des Tuvalu
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar des Tuvalu le plus populaire est le taux TVD vers USD. La devise Tuvaluan Dollars est représentée par l'abréviation TVD. Le symbole de cette devise est $.More Dollar des Tuvalu info
AWG - Florin arubais ou néerlandais
D'après notre classement des devises, le taux de change Florin arubais ou néerlandais le plus populaire est le taux AWG vers USD. La devise Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) est représentée par l'abréviation AWG. Le symbole de cette devise est ƒ.More Florin arubais ou néerlandais info
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.