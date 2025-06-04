Graphiques de change Xe : SVC vers XAU

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons les taux du marché moyen
Graphique : SVC vers XAU

Colon salvadorien vers Once d’or

1 SVC = 0 XAU

4 sept. 2025, 21:44 UTC - 4 sept. 2025, 21:44 UTC
SVC/XAU fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

svc

SVC - Colon salvadorien

D'après notre classement des devises, le taux de change Colon salvadorien le plus populaire est le taux SVC vers USD. La devise Salvadoran Colones est représentée par l'abréviation SVC. Le symbole de cette devise est $.

xau

XAU - Once d’or

D'après notre classement des devises, le taux de change Once d’or le plus populaire est le taux XAU vers USD. La devise Gold Ounces est représentée par l'abréviation XAU.

