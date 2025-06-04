Graphiques de change Xe : SGD vers HNL

Graphique : SGD vers HNL

Dollar de Singapour vers Lempira hondurien

1 SGD = 0 HNL

4 sept. 2025, 00:04 UTC - 4 sept. 2025, 00:04 UTC
SGD/HNL fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

sgd

SGD - Dollar de Singapour

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de Singapour le plus populaire est le taux SGD vers USD. La devise Singapore Dollars est représentée par l'abréviation SGD. Le symbole de cette devise est S$.

hnl

HNL - Lempira hondurien

D'après notre classement des devises, le taux de change Lempira hondurien le plus populaire est le taux HNL vers USD. La devise Honduran Lempiras est représentée par l'abréviation HNL. Le symbole de cette devise est L.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16604
GBP / EUR1,15260
USD / JPY147,956
GBP / USD1,34397
USD / CHF0,803957
USD / CAD1,37940
EUR / JPY172,523
AUD / USD0,654696

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

