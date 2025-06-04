Graphiques de change Xe : NZD vers BWP

Graphique : NZD vers BWP

Dollar néo-zélandais vers Pula du Botswana

1 NZD = 0 BWP

3 sept. 2025, 15:41 UTC - 3 sept. 2025, 15:41 UTC
NZD/BWP fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

nzd

NZD - Dollar néo-zélandais

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar néo-zélandais le plus populaire est le taux NZD vers USD. La devise Dollars de Nouvelle-Zélande est représentée par l'abréviation NZD. Le symbole de cette devise est $.

bwp

BWP - Pula du Botswana

D'après notre classement des devises, le taux de change Pula du Botswana le plus populaire est le taux BWP vers USD. La devise Botswana Pule est représentée par l'abréviation BWP. Le symbole de cette devise est P.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16785
GBP / EUR1,15175
USD / JPY148,014
GBP / USD1,34507
USD / CHF0,802990
USD / CAD1,37879
EUR / JPY172,857
AUD / USD0,654911

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

