Graphiques de change Xe : NPR vers KYD

Graphique : NPR vers KYD

Roupie népalaise vers Dollar des îles Caïmans

1 NPR = 0 KYD

3 sept. 2025, 09:05 UTC - 3 sept. 2025, 09:05 UTC
NPR/KYD fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

npr

NPR - Roupie népalaise

D'après notre classement des devises, le taux de change Roupie népalaise le plus populaire est le taux NPR vers USD. La devise Nepalese Rupees est représentée par l'abréviation NPR. Le symbole de cette devise est ₨.

kyd

KYD - Dollar des îles Caïmans

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar des îles Caïmans le plus populaire est le taux KYD vers USD. La devise Caymanian Dollars est représentée par l'abréviation KYD. Le symbole de cette devise est $.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16591
GBP / EUR1,15065
USD / JPY148,573
GBP / USD1,34155
USD / CHF0,803949
USD / CAD1,37982
EUR / JPY173,222
AUD / USD0,652787

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

