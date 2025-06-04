Graphiques de change Xe : MGA vers AMD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique : MGA vers AMD

Ariary malgache vers Dram arménien

1 MGA = 0 AMD

3 sept. 2025, 01:53 UTC - 3 sept. 2025, 01:53 UTC
MGA/AMD fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

mga

MGA - Ariary malgache

D'après notre classement des devises, le taux de change Ariary malgache le plus populaire est le taux MGA vers USD. La devise Malagasy Ariary est représentée par l'abréviation MGA. Le symbole de cette devise est Ar.

amd

AMD - Dram arménien

D'après notre classement des devises, le taux de change Dram arménien le plus populaire est le taux AMD vers USD. La devise Armenian Drams est représentée par l'abréviation AMD. Le symbole de cette devise est ֏.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16306
GBP / EUR1,14951
USD / JPY148,892
GBP / USD1,33694
USD / CHF0,805590
USD / CAD1,37887
EUR / JPY173,171
AUD / USD0,652429

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

