Graphiques de change Xe : MGA vers ALL
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique : MGA vers ALL
Ariary malgache vers Lek albanais
1 MGA = 0 ALL
3 sept. 2025, 01:53 UTC - 3 sept. 2025, 01:53 UTC
MGA/ALL fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Informations sur les devises
MGA - Ariary malgache
D'après notre classement des devises, le taux de change Ariary malgache le plus populaire est le taux MGA vers USD. La devise Malagasy Ariary est représentée par l'abréviation MGA. Le symbole de cette devise est Ar.More Ariary malgache info
ALL - Lek albanais
D'après notre classement des devises, le taux de change Lek albanais le plus populaire est le taux ALL vers USD. La devise Albanian Leke est représentée par l'abréviation ALL. Le symbole de cette devise est L.More Lek albanais info
