Graphiques de change Xe : MAD vers MMK

Graphique : MAD vers MMK

Dirham marocain vers Kyat du Myanmar

1 MAD = 0 MMK

2 sept. 2025, 23:00 UTC - 2 sept. 2025, 23:00 UTC
MAD/MMK fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

mad

MAD - Dirham marocain

D'après notre classement des devises, le taux de change Dirham marocain le plus populaire est le taux MAD vers USD. La devise Moroccan Dirhams est représentée par l'abréviation MAD. Le symbole de cette devise est MAD.

mmk

MMK - Kyat du Myanmar

D'après notre classement des devises, le taux de change Kyat du Myanmar le plus populaire est le taux MMK vers USD. La devise Burmese Kyats est représentée par l'abréviation MMK. Le symbole de cette devise est K.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16380
GBP / EUR1,15032
USD / JPY148,508
GBP / USD1,33874
USD / CHF0,804989
USD / CAD1,37840
EUR / JPY172,833
AUD / USD0,651836

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

