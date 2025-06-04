Graphiques de change Xe : LBP vers ERN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons les taux du marché moyen
Graphique : LBP vers ERN

Livre libanaise vers Nakfa érythréen

1 LBP = 0 ERN

2 sept. 2025, 07:34 UTC - 2 sept. 2025, 07:34 UTC
LBP/ERN fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

lbp

LBP - Livre libanaise

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre libanaise le plus populaire est le taux LBP vers USD. La devise Lebanese Pounds est représentée par l'abréviation LBP. Le symbole de cette devise est £.

ern

ERN - Nakfa érythréen

D'après notre classement des devises, le taux de change Nakfa érythréen le plus populaire est le taux ERN vers USD. La devise Eritrean Nakfas est représentée par l'abréviation ERN. Le symbole de cette devise est Nfk.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16729
GBP / EUR1,15195
USD / JPY148,498
GBP / USD1,34467
USD / CHF0,802954
USD / CAD1,37705
EUR / JPY173,341
AUD / USD0,651764

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

