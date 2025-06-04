Graphiques de change Xe : LBP vers CAD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique : LBP vers CAD
Livre libanaise vers Dollar canadien
1 LBP = 0 CAD
2 sept. 2025, 07:32 UTC - 2 sept. 2025, 07:32 UTC
LBP/CAD fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires
Informations sur les devises
LBP - Livre libanaise
D'après notre classement des devises, le taux de change Livre libanaise le plus populaire est le taux LBP vers USD. La devise Lebanese Pounds est représentée par l'abréviation LBP. Le symbole de cette devise est £.More Livre libanaise info
CAD - Dollar canadien
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar canadien le plus populaire est le taux CAD vers USD. La devise Dollars canadiens est représentée par l'abréviation CAD. Le symbole de cette devise est $.More Dollar canadien info
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.