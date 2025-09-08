Graphiques de change Xe : IDR vers UAH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique : IDR vers UAH

Roupie indonésienne vers Hryvnia ukrainienne

1 IDR = 0 UAH

23 sept. 2025, 04:01 UTC - 23 sept. 2025, 04:01 UTC
IDR/UAH fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

idr

IDR - Roupie indonésienne

D'après notre classement des devises, le taux de change Roupie indonésienne le plus populaire est le taux IDR vers USD. La devise Indonesian Rupiahs est représentée par l'abréviation IDR. Le symbole de cette devise est Rp.

uah

UAH - Hryvnia ukrainienne

D'après notre classement des devises, le taux de change Hryvnia ukrainienne le plus populaire est le taux UAH vers USD. La devise Ukrainian Hryvni est représentée par l'abréviation UAH. Le symbole de cette devise est ₴.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,18059
GBP / EUR1,14483
USD / JPY147,759
GBP / USD1,35157
USD / CHF0,791942
USD / CAD1,38265
EUR / JPY174,443
AUD / USD0,658769

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,50 %
CHF0,00 %
EUR2,15 %
USD4,25 %
CAD2,50 %
AUD3,60 %
NZD3,00 %
GBP4,00 %

