Graphiques de change Xe : GHS vers UYU
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique : GHS vers UYU
Cédi ghanéen vers Peso uruguayen
1 GHS = 0 UYU
1 sept. 2025, 03:03 UTC - 1 sept. 2025, 03:03 UTC
GHS/UYU fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Informations sur les devises
GHS - Cédi ghanéen
D'après notre classement des devises, le taux de change Cédi ghanéen le plus populaire est le taux GHS vers USD. La devise Ghanaian Cedis est représentée par l'abréviation GHS. Le symbole de cette devise est GH₵.More Cédi ghanéen info
UYU - Peso uruguayen
D'après notre classement des devises, le taux de change Peso uruguayen le plus populaire est le taux UYU vers USD. La devise Uruguayan Pesos est représentée par l'abréviation UYU. Le symbole de cette devise est $U.More Peso uruguayen info
