Graphiques de change Xe : CZK vers XRP

Graphique : CZK vers XRP

Couronne tchèque vers Ripple

1 CZK = 0 XRP

31 août 2025, 20:02 UTC - 31 août 2025, 20:02 UTC
CZK/XRP fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

czk

CZK - Couronne tchèque

D'après notre classement des devises, le taux de change Couronne tchèque le plus populaire est le taux CZK vers USD. La devise Czech Koruny est représentée par l'abréviation CZK. Le symbole de cette devise est Kč.

xrp

XRP - Ripple

D'après notre classement des devises, le taux de change Ripple le plus populaire est le taux XRP vers USD. La devise Ripple est représentée par l'abréviation XRP.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16934
GBP / EUR1,15355
USD / JPY147,045
GBP / USD1,34889
USD / CHF0,799532
USD / CAD1,37379
EUR / JPY171,945
AUD / USD0,654380

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

