Graphiques de change Xe : BOB vers BBD

Graphique : BOB vers BBD

Bolíviano bolivien vers Dollar de la Barbade

1 BOB = 0 BBD

30 août 2025, 22:53 UTC - 30 août 2025, 22:53 UTC
BOB/BBD fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

bob

BOB - Bolíviano bolivien

D'après notre classement des devises, le taux de change Bolíviano bolivien le plus populaire est le taux BOB vers USD. La devise Bolivian Bolivianos est représentée par l'abréviation BOB. Le symbole de cette devise est $b.

bbd

BBD - Dollar de la Barbade

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de la Barbade le plus populaire est le taux BBD vers USD. La devise Barbadian or Bajan Dollars est représentée par l'abréviation BBD. Le symbole de cette devise est $.

