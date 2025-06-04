Graphiques de change Xe : BND vers IMP

Graphique : BND vers IMP

Dollar du Brunei vers Livre mannoise

1 BND = 0 IMP

30 août 2025, 21:01 UTC - 30 août 2025, 21:01 UTC
BND/IMP fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

bnd

BND - Dollar du Brunei

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar du Brunei le plus populaire est le taux BND vers USD. La devise Bruneian Dollars est représentée par l'abréviation BND. Le symbole de cette devise est $.

imp

IMP - Livre mannoise

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre mannoise le plus populaire est le taux IMP vers USD. La devise Isle of Man Pounds est représentée par l'abréviation IMP. Le symbole de cette devise est £.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16845
GBP / EUR1,15598
USD / JPY147,034
GBP / USD1,35071
USD / CHF0,800573
USD / CAD1,37449
EUR / JPY171,802
AUD / USD0,653866

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

