Graphiques de change Xe : BMD vers SBD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons les taux du marché moyen
Nous utilisons les taux du marché moyen
Voir le devis de transfert

Graphique : BMD vers SBD

Dollar bermudien vers Dollar des îles Salomon

1 BMD = 0 SBD

30 août 2025, 18:07 UTC - 30 août 2025, 18:07 UTC
BMD/SBD fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

bmd

BMD - Dollar bermudien

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar bermudien le plus populaire est le taux BMD vers USD. La devise Bermudian Dollars est représentée par l'abréviation BMD. Le symbole de cette devise est $.

More Dollar bermudien info
sbd

SBD - Dollar des îles Salomon

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar des îles Salomon le plus populaire est le taux SBD vers USD. La devise Solomon Islander Dollars est représentée par l'abréviation SBD. Le symbole de cette devise est $.

More Dollar des îles Salomon info

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16845
GBP / EUR1,15607
USD / JPY146,991
GBP / USD1,35081
USD / CHF0,800218
USD / CAD1,37411
EUR / JPY171,751
AUD / USD0,654018

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde