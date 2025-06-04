Graphiques de change Xe : AZM vers AUD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique : AZM vers AUD

Azerbaijani Manat vers Dollar australien

1 AZM = 0 AUD

30 août 2025, 14:13 UTC - 30 août 2025, 14:13 UTC
AZM/AUD fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

AZM - Azerbaijani Manat

D'après notre classement des devises, le taux de change Azerbaijani Manat le plus populaire est le taux AZM vers USD. La devise Azerbaijani Manats est représentée par l'abréviation AZM.

aud

AUD - Dollar australien

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar australien le plus populaire est le taux AUD vers USD. La devise Dollars australiens est représentée par l'abréviation AUD. Le symbole de cette devise est $.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16840
GBP / EUR1,15596
USD / JPY147,031
GBP / USD1,35063
USD / CHF0,800558
USD / CAD1,37461
EUR / JPY171,791
AUD / USD0,653899

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

