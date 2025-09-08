El código SWIFT de ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.) es
INGBTRIS 436
Nombre del banco
ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.)
Ciudad
MERSIN
Dirección
METROPOL, MERSIN, MERSIN, 45500
País
TURKIYE
El código SWIFT se verifica y actualiza periódicamente
¿Cuándo debo utilizar INGBTRIS436?
Los códigos SWIFT se utilizan para garantizar que su dinero llegue al destino correcto al enviar o recibir dinero internacionalmente. Use INGBTRIS436 cuando desee enviar dinero a ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.) a la dirección, ciudad y país indicados anteriormente. Confirme siempre que el código SWIFT que utiliza pertenezca al banco de destino.
Desglosando INGBTRIS436
Los códigos SWIFT/BIC se componen de 8 a 11 letras y números para identificar un banco y una sucursal específicos en el mundo.
Código bancario (INGB): Estas 4 letras representan ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.)
Código de país (TR): Estas 2 letras muestran que el país del banco es Turquía.
Código de ubicación (IS): Estos 2 caracteres indican la ubicación de la oficina central del banco.
Código de sucursal (436): Estos tres dígitos indican la sucursal. Los códigos BIC que terminan en «XXX» corresponden a la sede central del banco.
Detalles del código ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.)
Es fundamental que los códigos SWIFT sean correctos para evitar problemas o retrasos en sus transferencias. Antes de usar el código SWIFT, asegúrese de lo siguiente:
Verificar el banco: Verifique nuevamente que el nombre del banco coincida con el banco del destinatario.
Compruebe el nombre de la sucursal: Si utiliza un código SWIFT específico de una sucursal, asegúrese de que esta sucursal coincida con la sucursal del destinatario.
Confirmar el país: Los bancos tienen sucursales en todo el mundo. Verifique que el código SWIFT corresponda al país del banco de destino.
Preguntas frecuentes sobre INGBTRIS436
Un código SWIFT es un identificador único que se utiliza para reconocer a bancos e instituciones financieras de todo el mundo para transferencias internacionales de dinero. SWIFT significa Sociedad para la Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Estos códigos ayudan a garantizar que los pagos se dirijan al banco y país correctos. Un código SWIFT típico tiene entre 8 y 11 caracteres e incluye información sobre el banco, el país, la ubicación y, en ocasiones, una sucursal específica.
No siempre. Algunos bancos utilizan un único código SWIFT (normalmente el código de la sede central, que termina en XXX) para todas las sucursales. Otros asignan códigos SWIFT únicos a cada sucursal, a menudo con los tres últimos caracteres específicos. Si el destinatario proporciona un código específico de la sucursal, es recomendable usarlo; puede agilizar el procesamiento o garantizar que el pago llegue antes a la dirección correcta.
Debe usar INGBTRIS436 al enviar o recibir transferencias internacionales a ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.) en la ciudad y dirección indicadas anteriormente. Este código identifica el banco y la sucursal del destinatario, especialmente al enviar fondos a través de la red SWIFT. Algunos países y métodos de pago podrían no requerir un código SWIFT, por lo que siempre debe consultar con su destinatario o banco antes de iniciar la transferencia.
El código SWIFT/BIC INGBTRIS436 se utiliza para transferencias internacionales a ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.). A continuación se muestra un desglose de lo que significa cada parte del código:
INGB – Este es el código del banco, que representa a ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.)
TR – Este es el código del país, que indica que el banco está ubicado en Turquía
IS – Este es el código de ubicación, que señala la oficina principal del banco
436 – Este es el código de la sucursal, y cuando aparece como "XXX", se refiere a la oficina central o sucursal principal
Sí, ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.) puede operar varias sucursales. Cada sucursal puede prestar servicios en diferentes regiones, ofrecer distintos servicios y, en el caso de transferencias internacionales, algunas incluso pueden utilizar códigos SWIFT distintos. Es importante identificar la sucursal específica donde se encuentra su cuenta al proporcionar instrucciones de pago.
Si usa un código SWIFT incorrecto, su pago podría retrasarse, desviarse o incluso ser rechazado por el banco receptor. En algunos casos, los fondos podrían ser devueltos al remitente y podrían aplicarse cargos adicionales. Asegúrese siempre de que el código SWIFT coincida con el de su sucursal o el de la oficina central. Si tiene dudas, contacte con ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.) antes de realizar la transferencia.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.