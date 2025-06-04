Validador de números de ruta
Pega un número de ruta de 9 dígitos para confirmar que es válido antes de enviar un pago.
Proteja su pago con precisión
El uso del número de ruta correcto protege su pago de demoras, tarifas y fondos mal dirigidos. En los EE. UU., los bancos pueden usar diferentes números de ruta para ACH y transferencias, y algunos bancos grandes usan números específicos del estado. Si introduce la incorrecta, su transferencia puede ser rechazada o contabilizada en la cola de operaciones incorrectas.
Formato del número de ruta
Cada número de ruta de EE. UU. (ABA/RTN) tiene 9 dígitos:
Región / Distrito Federal (AAAA): Identifica el distrito federal y el área de procesamiento de su banco.
Identificador de institución ABA (BBBB): Identifica tu banco específico en ese distrito, como un ID de banco.
Dígito de control (C): Un dígito final de "verificación matemática" que ayuda a detectar errores tipográficos o entradas incorrectas.
Ejemplo de un número de routing
Elegir el número de ruta correcto
Los bancos a menudo usan diferentes números de ruta para ACH, transferencias y cheques. Es posible que el número impreso en sus cheques no sea el que necesita para una transferencia ACH o débito directo. Si no estás seguro, confirma con tu banco o usa nuestra búsqueda de números de ruta para encontrar el número correcto. Usar el número incorrecto puede causar retrasos o devoluciones.
Errores comunes
Los números de ruta fallan con mayor frecuencia debido a un dígito mal escrito, una discrepancia de suma de comprobación, el uso de un número ACH cuando se requiere un número de transferencia (o viceversa), variaciones específicas del estado en grandes bancos, cambios relacionados con fusiones o formatos simples como espacios y guiones. Incluso los errores menores pueden hacer que supere los tiempos límite diarios y agregar días a una transferencia. Usar el número de ruta correcto evita devoluciones, demoras y fondos mal dirigidos.
Números de ruta frente a códigos SWIFT/BIC frente a IBAN
Para los pagos, los detalles que necesita dependen de a dónde vaya el dinero.
Números de ruta (solo en EE. UU.)
Un código de 9 dígitos para los bancos de EE. UU. que enruta los pagos, incluidos los depósitos directos, las transferencias electrónicas y los cheques de forma segura.
Códigos SWIFT/BIC (internacionales)
Un código de 8 a 11 caracteres para personas no estadounidenses bancos que enrutan los pagos internacionales al lugar correcto de manera segura.
IBAN (número de cuenta internacional)
Un número de cuenta específico de un país que se utiliza fuera de los EE. UU. para enrutar los pagos a la cuenta correcta en el extranjero.
Preguntas frecuentes sobre el validador de números de ruta
Un número de ruta, también llamado número de ruta ABA, identifica a un banco o cooperativa de crédito de EE. UU. para pagos nacionales. Tiene nueve dígitos y se requiere, junto con su número de cuenta, para procesar transferencias ACH y muchas transferencias nacionales.
No. Un número de ruta identifica al banco; Un número de cuenta identifica su cuenta específica en ese banco. Por lo general, necesita ambos para configurar un pago.
Algunas instituciones usan un número de ruta para las transferencias ACH y un número separado para las transferencias nacionales porque los pagos se procesan en diferentes redes. Utilice siempre el número que especifique su banco para el tipo de pago.
Los grandes bancos a menudo asignan números de ruta específicos del estado o de la región para enrutar las transacciones ACH de manera eficiente. Verifique el número en su aplicación bancaria o estado de cuenta para que coincida con su estado y tipo de cuenta.
Busque en la aplicación móvil de su banco en "Detalles de la cuenta", en su extracto bancario o en un cheque en papel (el número de ruta son los primeros nueve dígitos de la línea MICR). Si su banco enumera números ACH y de transferencia separados, elija el que coincida con su pago.
No. Los números de ruta son para pagos nacionales de EE. UU. Para las transferencias internacionales, normalmente usarás un formato de cuenta SWIFT/BIC y, cuando corresponda, un IBAN o un formato de cuenta local. Xe admite búsquedas SWIFT/BIC y pagos internacionales.
Los pagos pueden ser devueltos, retrasados más allá de las horas límite diarias o desviados. Usar el número de ruta correcto lo ayuda a evitar devoluciones, tarifas y demoras en el procesamiento.
