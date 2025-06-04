Estos números trabajan juntos pero hacen diferentes trabajos. Su número de ruta es un código de 9 dígitos que identifica a su banco y enruta pagos ACH, transferencias nacionales y cheques. Su número de cuenta es un código de 8 a 12 dígitos para su cuenta individual. Encontrará ambos en un cheque en papel: el número de ruta aparece primero en la parte inferior izquierda, seguido del número de cuenta.