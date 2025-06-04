¿Qué es un número de ruta?
Un número de ruta es un código de 9 dígitos que identifica a un banco o cooperativa de crédito de EE. UU. También llamado número ABA o número de tránsito de ruta (RTN), dirige las transferencias ACH, los pagos electrónicos nacionales y el procesamiento de cheques a la institución y ubicación correctas. Utilice siempre el número de ruta correcto para evitar retrasos en las transferencias.
Formato del número de ruta
Cada número de ruta de EE. UU. (ABA/RTN) tiene 9 dígitos:
Región / Distrito Federal (AAAA): Identifica el distrito federal y el área de procesamiento de su banco.
Identificador de institución ABA (BBBB): Identifica tu banco específico en ese distrito, como un ID de banco.
Dígito de control (C): Un dígito final de "verificación matemática" que ayuda a detectar errores tipográficos o entradas incorrectas.
Número de ruta vs número de cuenta
Estos números trabajan juntos pero hacen diferentes trabajos. Su número de ruta es un código de 9 dígitos que identifica a su banco y enruta pagos ACH, transferencias nacionales y cheques. Su número de cuenta es un código de 8 a 12 dígitos para su cuenta individual. Encontrará ambos en un cheque en papel: el número de ruta aparece primero en la parte inferior izquierda, seguido del número de cuenta.
Números de ruta frente a códigos SWIFT/BIC frente a IBAN
Para los pagos, los detalles que necesita dependen de a dónde vaya el dinero.
Números de ruta (solo en EE. UU.)
Un código de 9 dígitos para los bancos de EE. UU. que enruta los pagos, incluidos los depósitos directos, las transferencias electrónicas y los cheques de forma segura.
Códigos SWIFT/BIC (internacionales)
Un código de 8 a 11 caracteres para personas no estadounidenses bancos que enrutan los pagos internacionales al lugar correcto de manera segura.
IBAN (número de cuenta internacional)
Un número de cuenta específico de un país que se utiliza fuera de los EE. UU. para enrutar los pagos a la cuenta correcta en el extranjero.
Preguntas frecuentes
Un número de ruta (ABA) es un código de nueve dígitos que identifica a un banco o cooperativa de crédito de EE. UU. para pagos nacionales como transferencias ACH y transferencias.
No siempre. Algunos bancos usan un número de ruta para ACH y otro diferente para transferencias nacionales. Usa el número que tu banco especifique para tu tipo de pago.
No. Los números de ruta son para pagos nacionales de EE. UU. Para transferencias internacionales, utilice un SWIFT/BIC y, cuando corresponda, un IBAN o un formato de cuenta local.
Los pagos pueden devolverse o retrasarse, especialmente si no cumple con los tiempos límite diarios. Siempre verifique el número correcto de ACH o cable antes de enviar.
Renuncia
Los números de ruta, los nombres de los bancos, las direcciones y otros detalles que se muestran aquí se proporcionan solo para información general. Si bien trabajamos para mantener esta página precisa, Xe no garantiza que la información esté completa, actualizada o libre de errores. Las instituciones financieras pueden cambiar sus datos sin previo aviso.
Xe no hace ninguna declaración sobre el estado legal, la licencia o la integridad operativa de ningún banco o intermediario enumerado. La inclusión no constituye respaldo ni verificación.
Cualquier transferencia o decisión que tome en base a esta información es bajo su propio riesgo. Xe no es responsable de ninguna pérdida, retraso o daño que surja de la confianza en los datos o de las relaciones con terceros a los que se hace referencia aquí.
Siempre confirme todos los detalles directamente con la institución financiera correspondiente antes de iniciar una transacción.
Este descargo de responsabilidad se proporciona solo en inglés. Partes de esta página pueden aparecer en otros idiomas, pero el descargo de responsabilidad legal permanece en inglés para preservar su precisión e intención.