Compare el tipo de cambio de QNB QAR a EUR

Los plazos de entrega para transferencias internacionales con QNB de Qatar a Países miembro de la zona del euro varían según el método de pago y el momento de la transacción. Normalmente, las transferencias bancarias internacionales tardan entre 1 y 5 días hábiles. Factores como los días festivos y los controles de seguridad también pueden afectar la entrega. Consulta los horarios límite de Qatar National Bank para evitar retrasos.