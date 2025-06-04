SWIFT/BIC-Codes in Luxemburg
Finden Sie den richtigen SWIFT/BIC-Code für Ihre Bank. Suchen Sie nach Bankname und Stadt oder wählen Sie aus beliebten Banken in Luxemburg.
Einen SWIFT-Code finden
Wählen Sie für den Anfang eine dieser beliebten Banken aus:
Müssen Sie den SWIFT-Code Ihrer Bank in Luxemburgfinden?
Brauchen Sie einen SWIFT/BIC-Code, um eine internationale Überweisung in Luxemburgzu senden oder zu empfangen? Nutzen Sie unser Verzeichnis, um den richtigen SWIFT-Code für Ihre Bank und Ihre jeweilige Filiale zu finden. Egal, ob Sie Geld an die Luxemburg überweisen oder Geld ins Ausland senden – der richtige SWIFT-Code ist für zuverlässige Überweisungen unerlässlich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ein SWIFT-Code – auch bekannt als BIC (Bank Identifier Code) – ist ein internationaler Standard zur Identifizierung von Banken und Finanzinstituten. Sie benötigen Luxemburg den richtigen SWIFT-Code, um internationale Überweisungen genau und sicher zu senden oder zu empfangen.
Den korrekten SWIFT-Code für Ihre Bank in Luxemburg finden Sie, indem Sie diese Seite anhand Ihres Banknamens, Ihrer Stadt oder Ihrer Filiale suchen. Sie können auch Ihren Kontoauszug prüfen oder Ihre örtliche Filiale kontaktieren.
Einige Banken in Luxemburg verwenden für alle Filialen einen einheitlichen SWIFT-Code, während andere filialspezifische Codes haben. Am besten klärst du das bei deiner Bank ab, um Verzögerungen oder Fehler bei deiner internationalen Überweisung zu vermeiden.
Die Verwendung des falschen SWIFT-Codes für eine Bank in Luxemburg kann dazu führen, dass Ihre Zahlung verzögert, abgelehnt oder auf das falsche Konto überwiesen wird. Überprüfen Sie den Code immer noch einmal bei Ihrer Bank, bevor Sie Geld überweisen.
Nein, ein SWIFT-Code identifiziert die Bank, während eine IBAN (International Bank Account Number) das individuelle Konto kennzeichnet. Nicht alle Banken in Luxemburg verwenden IBANs, aber beide können für bestimmte Überweisungen erforderlich sein, besonders in Europa oder dem Nahen Osten.
Sie können SWIFT-Codes in Luxemburg validieren, indem Sie:
Erkundigung bei deiner Bank
Suche in Online-SWIFT-Verzeichnissen (wie diesem hier)
Suche nach dem Code auf deinem Kontoauszug
Verzichtserklärung
Die auf dieser Seite bereitgestellten SWIFT-Codes, Banknamen, Adressen und andere verwandte Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Obwohl wir auf Genauigkeit achten, garantiert Xe nicht, dass die Informationen vollständig, aktuell oder fehlerfrei sind. Die Details können sich ohne Vorankündigung ändern und spiegeln möglicherweise nicht die neuesten verfügbaren Daten der jeweiligen Finanzinstitute wider.
Xe macht keine Zusicherungen hinsichtlich der rechtlichen Lage, des regulatorischen Status oder der operativen Integrität einer gelisteten Bank, Finanzinstitution oder Vermittler. Wir befürworten oder überprüfen die Legitimität keiner eingeschlossenen Einrichtung und übernehmen auch keine Verantwortung für Ihre Nutzung der bereitgestellten Informationen.
Alle finanziellen Transaktionen oder Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Informationen getroffen werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Xe haftet nicht für Verluste, Verzögerungen oder Schäden, die sich aus der Abhängigkeit von den Daten ergeben, noch für Kontakte zu Dritten, deren Informationen auf dieser Seite angezeigt werden.
Wir empfehlen Ihnen, alle Details unabhängig mit dem zuständigen Finanzinstitut zu überprüfen, bevor Sie eine Transaktion einleiten.
Dieser Haftungsausschluss ist ausschließlich auf Englisch bereitgestellt und wurde nicht übersetzt. Obwohl der Rest dieser Seite in Ihrer gewählten Sprache erscheinen mag, bleibt der rechtliche Haftungsausschluss auf Englisch, um seine Genauigkeit und Absicht zu wahren.