Nicht immer. Einige Banken verwenden für alle Filialen einen einzigen SWIFT-Code (meist den Hauptsitzcode mit ENDEM XXX). Andere weisen einzelnen Zweigen einzigartige SWIFT-Codes zu, oft mit bestimmten letzten drei Zeichen. Wenn der Empfänger einen filialspezifischen Code angibt, ist es am besten, ihn zu verwenden – er kann die Bearbeitung beschleunigen oder sicherstellen, dass die Zahlung schneller am richtigen Ort ankommt.