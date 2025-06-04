Wenn Sie den falschen SWIFT-Code verwenden, kann Ihre Zahlung verzögert, fehlgeleitet oder sogar von der Empfängerbank abgelehnt werden. In manchen Fällen kann das Geld an den Absender zurückgeschickt werden, und es können zusätzliche Gebühren anfallen. Stellen Sie immer sicher, dass der SWIFT-Code entweder mit dem Code Ihrer Filiale oder dem offiziellen Code der Zentrale übereinstimmt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vor der Überweisung an CENTRAL BANK OF THE UAE.