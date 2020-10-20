1 YER 兌 CAD

XE 貨幣轉換器
YER
CAD
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|5 YER
|0.02725 CAD
|10 YER
|0.0545001 CAD
|25 YER
|0.13625 CAD
|50 YER
|0.2725 CAD
|100 YER
|0.545001 CAD
|500 YER
|2.725 CAD
|1,000 YER
|5.45001 CAD
|5,000 YER
|27.25 CAD
|10,000 YER
|54.5001 CAD
1 YER = 0 CAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.0055202
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0054460
|0.0054135
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0054760
|0.0054685
波動率
|0.23%
|0.27%
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