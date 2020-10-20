1 YER 兌 CAD

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也門里亞爾 兌換為 加拿大元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:44 UTC

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1 YER0.00545001 CAD
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1,000 YER5.45001 CAD
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1 CAD183.486 YER
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100 CAD18,348.6 YER
500 CAD91,743 YER
1,000 CAD183,486 YER
5,000 CAD917,430 YER
10,000 CAD1,834,860 YER

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低位
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平均
0.00547600.0054685
波動率
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