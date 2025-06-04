us
美國
1000000$
100000$
%

抵押貸款計算器

使用 Xe 的抵押貸款計算器估算您的每月抵押貸款還款額，並規劃您在美國購房的計劃。輸入房屋價格、首付金額、貸款期限和利率，即可查看您的每月還款額。

使用 Xe 的抵押貸款利率計算器

選擇您的國家/地區

選擇您想購買房產的國家/地區，即可根據當地利率獲得準確的抵押貸款計算結果。

輸入房價

請提供您的房屋價格，以便我們計算您的貸款金額並估算您的每月還款額。

增加首付

請輸入您計劃支付的首付金額。這將決定您的貸款金額和每月還款額。

選擇貸款期限

選擇您的抵押貸款期限，以確定您的每月還款額和總利息支出。

輸入利率

請輸入您預期獲得的預估利率。這會影響到長期支付的總利息金額。

選擇發送貨幣

選擇您想要支付的貨幣，即可即時查看您每月抵押貸款成本的換算結果。

計入抵押貸款成本的費用

房屋價格：這是您購買房屋所需支付的總金額。房價直接影響您的貸款金額、每月抵押貸款還款和總成本。在選擇房屋時，請考慮其他費用，例如房產稅、房屋保險和交易費用，以確保在預算範圍內。

首付：買房子時，你需要預付房屋總價的一定比例，也就是頭期款。較高的首付可以減少貸款金額並降低每月還款額，而較低的首付則會增加這些成本。

利率：利率是指貸款機構向您收取的貸款金額的百分比，它會影響您每月需要支付的金額。較低的利率會降低您的貸款總成本，而較高的利率會增加您的貸款總成本。貸款利率可以在整個貸款期間固定，也可以浮動。貸款期限：貸款期限是指償還房貸所需的時間。較短的貸款期限，例如 15 年，雖然每月還款額較高，但總利息支出較少。然而，較長的貸款期限，例如 30 年，會降低抵押貸款的月供，但會增加總利息成本。

房產稅：房產稅是政府根據房屋價值和稅率徵收的稅。它有助於資助當地學校、道路維護、公共基礎設施和緊急服務。您可以每年繳納這筆稅款，或將其作為每月抵押貸款還款的一部分。房屋保險：房屋保險是一種保障您免受因損壞、竊盜或責任索賠造成的財務損失的保險。大多數貸款機構都會要求提供此類證明，以確保在發生不可預見的事件時，您有能力維修或更換房屋。PMI：如果您在購買房屋時首付低於 20%，則您的每月還款額將增加私人抵押貸款保險。這樣可以保護貸款機構的利益，以防你無法償還貸款。一旦累積了足夠的房屋淨值，你就可以取消私人抵押貸款保險。HOA：居住在住宅社區（如街區、公寓大樓或聯排別墅）的業主每月或每年繳納業主協會費用。這筆錢通常用於支付公共設施、維護和其他社區服務費用。各社區的收費和規定各不相同。成交費用：成交費用是指您在完成房產購買時需要預先支付的費用。這些費用通常為房屋總價的 2% 至 5%，包括貸款機構費用、產權保險、評估費用和稅金。這些費用是購屋的最後一步，需要在房屋交屋時支付。



抵押貸款支付公式

這個公式可以幫助你只根據貸款金額和利息計算出每月房貸還款額。它不包括任何額外費用，例如房產稅、房屋保險或任何可能增加您每月總付款額的費用。使用以下公式手動計算您的每月房貸還款額：

以下是詳細分析：

M = 月付款額：這就是你要求解的數值。首先，請收集您的貸款詳情。這些因素將決定你每個月需要支付多少費用。P = 本金：
這是貸款餘額，也就是你抵押貸款中仍未償還的總金額。您的貸款餘額直接影響您的每月還款額、利息成本和房屋淨值。隨著餘額減少，您將對自己的房產擁有更多所有權。r = 月利率：
抵押貸款利率是年利率，將在一年內按月支付。要計算月利率，用年利率除以一年中的月份數。例如，如果您的年利率為 5%，則表示為 0.05/12 = 0.004167。n = 付款次數：
這是您在貸款期間需要支付的總次數。要計算總金額，請將貸款期限（以年為單位）乘以 12。例如，如果您的貸款期限為 30 年，則計算方式為 30x12 = 360。這意味著在整個貸款期限內，您將總共支付 360 次款項。

Home loan types for the United States

常見貸款類型

傳統貸款：這是一種符合規定的貸款，由私人貸款機構擔保，要求良好的信用記錄和 3% 至 5% 的首付。如果首付低於20%，則需要購買私人抵押貸款保險。FHA貸款： FHA貸款可以幫助首次購屋者或信用評分較低的人。它要求最低首付3.5%，並且必須購買抵押貸款保險，這會增加貸款成本。退伍軍人事務部貸款：退伍軍人、現役軍人及其部分配偶可獲得退伍軍人事務部貸款，該貸款由退伍軍人事務部擔保。無需首付或私人抵押貸款保險，但買家需要支付融資費用。美國農業部貸款：美國農業部貸款是由政府擔保的貸款，適用於在農村或郊區購買房屋的購屋者。無需首付，但有收入限制，並且需要支付私人抵押貸款保險 (PMI)。巨額抵押貸款：巨額貸款超過標準限額，需要更高的信用評分、更大的首付和更嚴格的資格要求。

額外貸款條款

貸款期限：這是指您償還全部貸款的時間長度，通常為 15 年、20 年或 30 年。短期貸款利率較低，但每月還款額較高；而長期貸款每月還款額較低，但總利息較高。固定利率與浮動利率：固定利率抵押貸款在整個貸款期間維持相同的利率，提供可預測的還款金額。可調利率抵押貸款（ARM）以固定利率開始，然後根據市場情況進行調整，導致還款金額增加或減少。合格貸款與不合格貸款：合格貸款符合房利美或房地美所製定的準則。非標準貸款不符合這些標準，需要更高的信用評分、更大的首付和更嚴格的財務要求。

如何確定你能負擔的房價

估算你能負擔的房屋價格的常用方法是使用28/36 法則。該指南建議，每月總收入中用於住房成本（如抵押貸款、房產稅和保險）的比例不應超過 28% 。同時，您的每月債務總額（包括汽車貸款、學生貸款和信用卡）應低於您收入的 36%

28/36 方法

Alex稅前月收入6000美元。根據 28% 的規則，他的抵押貸款月付（包括稅金和保險）應為 1680 美元。加上每月 800 美元的學生貸款和汽車貸款，他的總債務為 2480 美元，超過了 36% 的限額。亞歷克斯在買房之前必須調整他的家庭預算或還清一些債務。

其他可負擔性規則

28/36 法則只是其中一種方法。貸款機構也會考慮你的債務收入比（DTI），該比率衡量你的每月總債務與收入的比值。此外，信用評分、首付儲蓄和生活開支等因素都會影響您的經濟承受能力。

計算完房貸月供後，下一步該怎麼做？

估算您的房貸每月付款後，請依照以下步驟繼續進行房產購買。第一步：尋找貸款方。比較不同貸款方案、利率和費用，選擇最適合您的貸款機構。第二步：取得抵押貸款預核准資格。提交您的基本財務信息，即可獲得您的消費能力估算。第三步：開始尋找房屋並提出報價。找到合適的房子後，提出報價並與賣家協商達成最佳交易。第四步：一旦你的報價被接受，你就可以正式申請貸款了。提交必要文件並完成審批流程。第五步：支付頭期款並完成購買，完成購屋流程。

常見問題 - Xe 抵押貸款計算器（美國）