1 XOF 兌 TRL

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非洲財政共同體法郎 兌換為 Turkish Lira 最近更新時間：Jul 3, 2024, 19:39 UTC

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1 TRL0.0000186789 XOF
5 TRL0.0000933944 XOF
10 TRL0.000186789 XOF
25 TRL0.000466972 XOF
50 TRL0.000933944 XOF
100 TRL0.00186789 XOF
500 TRL0.00933944 XOF
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5,000 TRL0.0933944 XOF
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