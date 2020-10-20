1 XOF 兌 TRL

XE 貨幣轉換器
XOF
TRL
|1 XOF
|53,536.4 TRL
|5 XOF
|267,682 TRL
|10 XOF
|535,364 TRL
|25 XOF
|1,338,410 TRL
|50 XOF
|2,676,820 TRL
|100 XOF
|5,353,640 TRL
|500 XOF
|26,768,200 TRL
|1,000 XOF
|53,536,400 TRL
|5,000 XOF
|267,682,000 TRL
|10,000 XOF
|535,364,000 TRL
1 XOF = 0 TRL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.054149
|0.054149
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.053499
|0.053207
波動率
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