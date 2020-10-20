1 XOF 兌 SOS

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1CFA

1 非洲財政共同體法郎 =

0.93807049 索馬里先令

1 SOS = 1.06602 XOF

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
非洲財政共同體法郎 兌換為 索馬里先令 最近更新時間：Jul 3, 2024, 17:19 UTC

將 非洲財政共同體法郎 轉換為 索馬里先令

xof
XOF
sos
SOS
1 XOF0.93807 SOS
5 XOF4.69035 SOS
10 XOF9.3807 SOS
25 XOF23.4518 SOS
50 XOF46.9035 SOS
100 XOF93.807 SOS
500 XOF469.035 SOS
1,000 XOF938.07 SOS
5,000 XOF4,690.35 SOS
10,000 XOF9,380.7 SOS

將 索馬里先令 轉換為 非洲財政共同體法郎

sos
SOS
xof
XOF
1 SOS1.06602 XOF
5 SOS5.33009 XOF
10 SOS10.6602 XOF
25 SOS26.6504 XOF
50 SOS53.3009 XOF
100 SOS106.602 XOF
500 SOS533.009 XOF
1,000 SOS1,066.02 XOF
5,000 SOS5,330.09 XOF
10,000 SOS10,660.2 XOF

XOF 兌換 SOS 圖表

1 XOF = 0 SOS

檢視完整圖表

1 非洲財政共同體法郎 兌換為 索馬里先令 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.948250.94825
低位
0.928140.92118
平均
0.935930.93659
波動率
0.38%0.42%

貨幣資訊

xof

XOF - 非洲財政共同體法郎

我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。

More 非洲財政共同體法郎 info
sos

SOS - 索馬里先令

我們的貨幣排名顯示最熱門的 索馬里先令 匯率是 SOS 兌換 USD 匯率。 Somali Shillings 的貨幣代碼為 SOS。 貨幣符號為 S。

More 索馬里先令 info

熱門 非洲財政共同體法郎 (XOF) 貨幣配對

usd

將 XOF 轉換為 USD

eur

將 XOF 轉換為 EUR

gbp

將 XOF 轉換為 GBP

jpy

將 XOF 轉換為 JPY

cad

將 XOF 轉換為 CAD

aud

將 XOF 轉換為 AUD

chf

將 XOF 轉換為 CHF

cny

將 XOF 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings