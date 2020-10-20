1 XOF 兌 SOS

XE 貨幣轉換器
XOF
SOS
|1 XOF
|0.93807 SOS
|5 XOF
|4.69035 SOS
|10 XOF
|9.3807 SOS
|25 XOF
|23.4518 SOS
|50 XOF
|46.9035 SOS
|100 XOF
|93.807 SOS
|500 XOF
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|1,000 XOF
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|5,000 XOF
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|10,000 XOF
|9,380.7 SOS
1 XOF = 0 SOS
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.94825
|0.94825
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.92814
|0.92118
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.93593
|0.93659
波動率
|0.38%
|0.42%
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