1 XOF 兌 FRF

XE 貨幣轉換器
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|最近 30 天
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高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 French Franc 匯率是 FRF 兌換 USD 匯率。 French Francs 的貨幣代碼為 FRF。
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