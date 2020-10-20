1 XOF 兌 EUR

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1CFA

1 非洲財政共同體法郎 =

0.0015244902 歐元

1 EUR = 655.957 XOF

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
非洲財政共同體法郎 兌換為 歐元 最近更新時間：Jul 3, 2024, 12:40 UTC

將 非洲財政共同體法郎 轉換為 歐元

xof
XOF
eur
EUR
1 XOF0.00152449 EUR
5 XOF0.00762245 EUR
10 XOF0.0152449 EUR
25 XOF0.0381123 EUR
50 XOF0.0762245 EUR
100 XOF0.152449 EUR
500 XOF0.762245 EUR
1,000 XOF1.52449 EUR
5,000 XOF7.62245 EUR
10,000 XOF15.2449 EUR

將 歐元 轉換為 非洲財政共同體法郎

eur
EUR
xof
XOF
1 EUR655.957 XOF
5 EUR3,279.79 XOF
10 EUR6,559.57 XOF
25 EUR16,398.9 XOF
50 EUR32,797.9 XOF
100 EUR65,595.7 XOF
500 EUR327,979 XOF
1,000 EUR655,957 XOF
5,000 EUR3,279,790 XOF
10,000 EUR6,559,570 XOF

XOF 兌換 EUR 圖表

1 XOF = 0 EUR

檢視完整圖表

1 非洲財政共同體法郎 兌換為 歐元 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.00152450.0015245
低位
0.00152450.0015245
平均
0.00152450.0015245
波動率
0.00%0.00%

貨幣資訊

xof

XOF - 非洲財政共同體法郎

我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。

More 非洲財政共同體法郎 info
eur

EUR - 歐元

我們的貨幣排名顯示最熱門的 歐元 匯率是 EUR 兌換 USD 匯率。 歐元 的貨幣代碼為 EUR。 貨幣符號為 €。

More 歐元 info

熱門 非洲財政共同體法郎 (XOF) 貨幣配對

usd

將 XOF 轉換為 USD

gbp

將 XOF 轉換為 GBP

jpy

將 XOF 轉換為 JPY

cad

將 XOF 轉換為 CAD

aud

將 XOF 轉換為 AUD

chf

將 XOF 轉換為 CHF

cny

將 XOF 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings