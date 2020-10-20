1 XOF 兌 CNY

XE 貨幣轉換器
XOF
CNY
|1 XOF
|0.0119563 CNY
|5 XOF
|0.0597816 CNY
|10 XOF
|0.119563 CNY
|25 XOF
|0.298908 CNY
|50 XOF
|0.597816 CNY
|100 XOF
|1.19563 CNY
|500 XOF
|5.97816 CNY
|1,000 XOF
|11.9563 CNY
|5,000 XOF
|59.7816 CNY
|10,000 XOF
|119.563 CNY
1 XOF = 0 CNY
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.012042
|0.012042
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.011831
|0.011718
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.011899
|0.011887
波動率
|0.27%
|0.26%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 中國元，人民幣 匯率是 CNY 兌換 USD 匯率。 中國元，人民幣 的貨幣代碼為 CNY。 貨幣符號為 ¥。More 中國元，人民幣 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings