1 XOF 兌 AMD

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非洲財政共同體法郎 兌換為 亞美尼亞德拉姆 最近更新時間：Jul 3, 2024, 16:05 UTC

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1 AMD1.56456 XOF
5 AMD7.82281 XOF
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25 AMD39.1141 XOF
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