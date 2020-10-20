1 XCD 兌 USD

XE 貨幣轉換器
XCD
USD
|1 XCD
|0.370257 USD
|5 XCD
|1.85129 USD
|10 XCD
|3.70257 USD
|25 XCD
|9.25643 USD
|50 XCD
|18.5129 USD
|100 XCD
|37.0257 USD
|500 XCD
|185.129 USD
|1,000 XCD
|370.257 USD
|5,000 XCD
|1,851.29 USD
|10,000 XCD
|3,702.57 USD
1 XCD = 0 USD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.37037
|0.37037
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.36999
|0.36960
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.37016
|0.37017
波動率
|0.05%
|0.06%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 東加勒比海元 匯率是 XCD 兌換 USD 匯率。 East Caribbean Dollars 的貨幣代碼為 XCD。 貨幣符號為 $。More 東加勒比海元 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 美元 匯率是 USD 兌換 USD 匯率。 美元 的貨幣代碼為 USD。 貨幣符號為 $。More 美元 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings