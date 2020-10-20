1 XCD 兌 AUD

XE 貨幣轉換器
XCD
AUD
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|0.551359 AUD
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|2.75679 AUD
|10 XCD
|5.51359 AUD
|25 XCD
|13.784 AUD
|50 XCD
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|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.56253
|0.57718
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.55308
|0.55246
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.55726
|0.56126
波動率
|0.40%
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