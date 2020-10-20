1 MRO 兌 XRP

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1UM

1 毛里塔尼亞烏吉亞 =

0.0060087207 Ripple

1 XRP = 166.425 MRO

MRO 替換為 MRU

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
購買加密貨幣Kraken
毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 Ripple 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:41 UTC

將 毛里塔尼亞烏吉亞 轉換為 Ripple

mro
MRO
xrp
XRP
1 MRO0.00600872 XRP
5 MRO0.0300436 XRP
10 MRO0.0600872 XRP
25 MRO0.150218 XRP
50 MRO0.300436 XRP
100 MRO0.600872 XRP
500 MRO3.00436 XRP
1,000 MRO6.00872 XRP
5,000 MRO30.0436 XRP
10,000 MRO60.0872 XRP

將 Ripple 轉換為 毛里塔尼亞烏吉亞

xrp
XRP
mro
MRO
1 XRP166.425 MRO
5 XRP832.124 MRO
10 XRP1,664.25 MRO
25 XRP4,160.62 MRO
50 XRP8,321.24 MRO
100 XRP16,642.5 MRO
500 XRP83,212.4 MRO
1,000 XRP166,425 MRO
5,000 XRP832,124 MRO
10,000 XRP1,664,250 MRO

MRO 兌換 XRP 圖表

1 MRO = 0 XRP

檢視完整圖表

1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 Ripple 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.0583410.058341
低位
0.0481080.040711
平均
0.0522370.049237
波動率
2.29%2.89%

貨幣資訊

mro

MRO - 毛里塔尼亞烏吉亞

我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。

More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
xrp

XRP - Ripple

我們的貨幣排名顯示最熱門的 Ripple 匯率是 XRP 兌換 USD 匯率。 Ripple 的貨幣代碼為 XRP。

More Ripple info

熱門 毛里塔尼亞烏吉亞 (MRO) 貨幣配對

usd

將 MRO 轉換為 USD

eur

將 MRO 轉換為 EUR

gbp

將 MRO 轉換為 GBP

jpy

將 MRO 轉換為 JPY

cad

將 MRO 轉換為 CAD

aud

將 MRO 轉換為 AUD

chf

將 MRO 轉換為 CHF

cny

將 MRO 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings