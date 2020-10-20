1 MGF 兌 DEM

XE 貨幣轉換器
MGF
DEM
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|10 MGF
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|1,000 MGF
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1 MGF = 0 DEM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00021513
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.00020085
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00020764
|0.00020933
波動率
|0.71%
|0.58%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 German Deutsche Mark 匯率是 DEM 兌換 USD 匯率。 German Deutsche Marks 的貨幣代碼為 DEM。
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