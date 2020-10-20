1 IRR 兌 KHR

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伊朗里亞爾 兌換為 柬埔寨里爾 最近更新時間：Jul 3, 2024, 23:00 UTC

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1 IRR0.0969276 KHR
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25 IRR2.42319 KHR
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1 KHR10.317 IRR
5 KHR51.5849 IRR
10 KHR103.17 IRR
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100 KHR1,031.7 IRR
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1,000 KHR10,317 IRR
5,000 KHR51,584.9 IRR
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