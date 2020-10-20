1 IRR 兌 CNY

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IRR
CNY
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|0.000171325 CNY
|5 IRR
|0.000856626 CNY
|10 IRR
|0.00171325 CNY
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|100 IRR
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|1,000 IRR
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|5,000 IRR
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|1.71325 CNY
1 IRR = 0 CNY
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00017336
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00017192
|0.00017224
波動率
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