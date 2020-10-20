1 IRR 兌 CNY

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伊朗里亞爾 兌換為 中國元，人民幣 最近更新時間：Jul 3, 2024, 19:30 UTC

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1 IRR0.000171325 CNY
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5 CNY29,184.3 IRR
10 CNY58,368.5 IRR
25 CNY145,921 IRR
50 CNY291,843 IRR
100 CNY583,685 IRR
500 CNY2,918,430 IRR
1,000 CNY5,836,850 IRR
5,000 CNY29,184,300 IRR
10,000 CNY58,368,500 IRR

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